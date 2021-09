Wycieczki rowerowe do 43 km od Jelcza-Laskowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 września?

Rowerem w pobliżu Jelcza-Laskowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 43 km od Jelcza-Laskowic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 września w Jelczu-Laskowicach ma być 30°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 12 września w Jelczu-Laskowicach ma być 30°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 41,33 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 100 m

Suma zjazdów: 102 m

Trasę rowerową mieszkańcom Jelcza-Laskowic poleca Sunbird

drogi gruntowe i utwardzone; krótki odcinek po zaoranym polu w okolicy zagajnika za salonem Mercedesa w Pietrzykowicach i dużo dłuższy, męczący po grudach i skibach od połowy dystansu między Bliżą a Sadkowem (na skutek zaorania wcześniejszej drogi przez Holendrów);

jedyny ruchliwy odcinek - między Biskupicami a węzłem Pietrzykowice;

atrakcje: jesion w Mokronosie Grn, kościół w Jaszkotlu, pałacyk w Bliży, Sadkowie i wyremontowany w Biskupicach Podgrn,

odcinek najatrakcyjniejszy krajobrazowo - Sośnica - Biskupice Podgórne (widok na Masyw Ślęży i aleja pod Biskupicami), też drogi polne za Bliżą

