Wycieczki rowerowe do 34 km od Jelcza-Laskowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Jelcza-Laskowic? Na weekend 14 - 15 maja przygotowaliśmy 5 ciekawych tras.

Trasy rowerowe w pobliżu Jelcza-Laskowic

Dystans: 74,29 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 292 m

Suma zjazdów: 292 m Trasę dla rowerzystów z Jelcza-Laskowic poleca Wiesiek Od wielu lat, zawsze mój sezon rowerowy rozpoczynam od przejechania tej trasy. Z Wrocławia wyjeżdżamy ul. Kamińskiego. Dalej jedziemy przez Krzyżanowice i Cienin, jednym domem. Po kilku kilometrach, w Skarszynie skręcam w lewo , w stronę Trzebnicy. Tu rozpoczynają się fajne górki, to Zaczarowane Wzgórza. Za Głuchowem Górnym natrafiamy najpierw na stromy podjazd, a następnie długi zjazd na przeł. Cichą. Teraz czeka nas kolejny podjazd to Taczowska Góra i chwilę później podjazd pod górę Widok. Z góry tej, czeka nas stromy zjazd do Trzebnicy.. W miasteczku tym można zrobić kilkuminutową przerwę przy sanktuarium św. Jadwigi. W dalszą drogę, kierujemy się na wschód. Wyjeżdżając z Trzebnicy napotykamy na kolejny stromy podjazd, to zbocze Winnej Góry. Dalej po kilku wzniesieniach Świątnickego Grzbietu docieramy do Zawoni. Teraz zakręt w prawo, na południe. Po kilku kilometrach i długim podjeździe pod Skotniki i łagodnym zjeździe, ponownie docieramy do Skarszyna i zamykamy "pętlę Trzebnicką". Jeszcze kilkanaście kilometrów i jesteśmy we Wrocławiu.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa obiektów militarnych Wrocławia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,26 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podjazdów: 171 m

Suma zjazdów: 171 m Trasę dla rowerzystów z Jelcza-Laskowic poleca MarioM Trasa obiektów militarnych Wrocławia tworzy dużą, 63-kilometrową pętlę wiodąca przez większość zabytkowych obiektów militarnych wewnętrznego pierścienia obronnego miasta. W 1889 r. naczelne dowództwo armii niemieckiej podjęło decyzję o stworzeniu

Festung Breslau (Twierdzy Wrocław). Budowano ją ponad pół wieku. W pierwszym etapie rozbudowy fortyfikacji, trwającym od lat 90. XIX w. do końca I wojny światowej, powstało prawie trzy czwarte wszystkich umocnień Twierdzy. Pozostałe obiekty powstawały w okresie międzywojennym oraz podczas II wojny światowej. Po wojnie rozpoczęto likwidację fortyfikacji, choć nie na całej linii umocnień.

Na zespół obiektów twierdzy składa się cały wachlarz budowli militarnych tworzących pierścień umocnień wokół miasta (w dwóch liniach – wewnętrznej i zewnętrznej). Od strony południowej główną, wewnętrzną linię obrony wyznaczał nasyp kolejowy,

natomiast od północy stanowiska obronne w linii rzeki Widawy. Dziś znajdują się tam liczne schrony, bunkry i zespoły forteczne, które uchowały się w relatywnie dobrym stanie. Poniżej krótki opis najczęściej spotykanych obiektów na trasie. Schrony kompanii piechoty zbudowane w latach 1890-1901 to jeden z elementów fortyfikacji składających się na Twierdzę Wrocław. Schrony przeznaczone były zazwyczaj dla 250 żołnierzy. Od strony czołowej przykrywała je warstwa ziemi, od tyłu pierwotnie miały ceglaną elewację oraz duże otwory wejściowe zamykane dwuskrzydłowymi bramami (które oryginalne można oglądać na ul. Dembowskiego). Mniejsze drzwi stanowiły wejście do korytarza. Na czas mobilizacji duże wejścia zamurowywano, w otworach okiennych wieszano pancerne żaluzje, dzieląc jednocześnie korytarz wewnętrznymi drzwiami przeciwpodmuchowymi (w niektórych schronach, np. na Brochowie, likwidowano tylko część wjazdów, wstawiając w ich miejsce okna). Ponieważ w czasie walk przemieszczanie się wewnątrz schronu było możliwe tylko poprzez przejścia łączące naprzemiennie poszczególne pomieszczenia, 15 schronów zmodernizowano, wprowadzając oryginalne, wrocławskie rozwiązanie – do elewacji dobudowano zewnętrzny, betonowy pancerz, w środku którego biegł kolejny trakt komunikacyjny tworzący przedsionki śluzy. Tamże zainstalowano też mechaniczny (elektryczny bądź ręczny) system wentylacji obiektu. Wylot wentylacyjny zasłonięty był sporą perforowaną płytą stalową (można ją jeszcze znaleźć w kilku obiektach, np. na Olsztyńskiej). Wewnątrz schronów można zauważyć, iż sklepienia w pomieszczeniach opadają w kierunku przykrytego ziemią czoła obiektu – dzieje się tak w celu lepszego odprowadzenia wody z pokrycia oraz należytego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej, której wylot stanowiły kominki nad wejściami (w pierwotnym projekcie bez dodatkowego płaszcza).

We Wrocławiu istniało także sześć fortów kompanii piechoty – punktów oporu stworzonych na bazie schronu kompanii piechoty (z zewnętrznym pancerzem). W ich skład wchodziły ponadto dwa schrony-wartownie (gdzie trzymano także agregaty

prądotwórcze), rozbudowany ciąg stanowisk strzeleckich wraz ze ślimakowymi stanowiskami obserwacyjnymi oraz 1-2 biernymi schronami obsługi ckm-u. Żelbetowe stanowiska strzeleckie o długości 120-140 m otaczały nieregularną linią zespół fortyfikacji

od strony frontowej i były podzielone na kilkanaście odcinków. Od strony natarcia osłonięte były szerokim nasypem ziemnym, przed którym zazwyczaj biegł rów z wodą z zasiekami na dnie. W ciągu stanowisk strzeleckich umieszczone były 2-3 stanowiska obserwacyjne w kształcie ślimaka (prawoskrętne odpowiednio na prawej flance), wykonane ze dwóch warstw stalowych blach wypełnionych dębiną. Dziś o istnieniu tych stanowisk świadczą jedynie resztki blachy zespolonej z betonowym murem. Dodatkową osłonę fortu stanowił nieregularny, wewnętrzny pierścień nasypów. Obiekt typu magazynowego, wybudowany został w latach 1899-1900 i, w odróżnieniu od pozostałych budowli tego typu, jako jedyny ukryty jest w głębokim wykopie na małym wzniesieniu. Ponadto posiada także cieńszy niż w innych tego typu budowlach strop oraz trzy bramy wjazdowe przebudowane na otwory okienne.

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka dookoła Wrocławia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 102,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 102 m

Suma zjazdów: 103 m Wiesiek poleca trasę mieszkańcom Jelcza-Laskowic Trasa którą przedstawiam prowadzi obrzeżami Wrocławia i jest chyba jedną z najdłuższych, obecnie tras wokół naszego miasta. Ja rozpocząłem swoją wycieczkę na pl. Grunwaldzkim i skierowałem się prez oś. Swojec i Wojnów do mostu na Odrze w Łanach. Po dojechaniu do drogi nr. 94, należy skręcić w prawo i tuż przed Radwanicami skręcamy w lewo (Solniki). Dalej jedziemy przez Zacharzyce i Iwiny do Radomierzyc. Następnie wjeżdżamy do Ołtaszyna. Jesteśmy na najwyżej położonym osiedlu Wrocławia na naszej trasie (około 136 m npm) Tu skręcamy w lewo( ul. generała Kutrzeby) i w prawo. Jesteśmy we wsi Wysoka. Teraz należy skręcić w lewo i przez Ślęzę docieramy do Bielan Wrocławskich. Dalej przez ul.Czekoladową dojeżdżamy do ul. E. Kwiatkowskiego i ul.Avicenny. Dalej przez Muchobór Wielki, ul. Graniczną do lotniska. Kolejne etapy to Jerzmanowo, Ratyń (najdalszy na zachód Wrocławia punkt wycieczki) do Leśnicy. Tu jest połowa naszej wycieczki. Kolejno przez Marszowice ( najniższy punkt na naszej trasie około 110 m npm),Stabłowice i Maślice dojeżdżamy do mostu Milenijnego. Następnie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego doprowadza nas do ul. Żmigrockiej i przez Poświętne, Polanowice i Sołtysowice, jedziemy do Psiego Pola. Teraz należy jechać przez Zakrzów i Mirków ( tu skręcamy w lewo) i jesteśmy w Kiełczowie To najbardziej na wschód wysunięty punkt tej wycieczki. Skręcamy w prawo i jedziemy przez Wilczyce. W Strachocinie zamykamy pętlę wokół Wrocławia. Do centrum miasta jedziemy przez Swojczyce, Sępolno i pl. Grunwaldzki, gdzie kończymy naszą wycieczkę..

🚲 Trasa rowerowa: Zakrzów-Kotowice PKP - Siechnice - Żerniki Wr. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 868 m

Suma zjazdów: 875 m Trasę dla rowerzystów z Jelcza-Laskowic poleca Wielogorski

Trasa biegnie wzdłuż żółtego, spacerowego szlaku dookoła Wrocławia im. dr B.Turonia.

Na początku biegnie urokliwymi zakątkami lasów Siechnickich i Jeziora Dziewiczego, następnie szosami przebiega przez Siechnicę, Świętą Katarzynę, Smardzów, Żerniki Wrocławskie. Za Żernikami trasa opuszcza żółty szlak i zmierza ku centrum Wrocławia.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wrocław - Jawor - Jelenia Góra Stopień trudności: 3.0

Dystans: 144,53 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 429 m

Suma podjazdów: 962 m

Suma zjazdów: 726 m Trasę dla rowerzystów z Jelcza-Laskowic poleca Wiesiek Jeśli masz ochotę pofiglować na rowerku w Sudetach, proponuję najpierw dojazd z Wrocławia do Jeleniej Góry, trasą mniej ruchliwą, ale przez to bezpieczniejszą, przez Jawor. Dzień pierwszy mojej wycieczki to wyjazd z Wrocławia przez oś. Jerzmanowo i dalej przez Skałkę, Rakoszyce, Cesarzowice, Jarostów. Po przejechaniu nad autostradą, skręcamy w prawo i przez Łagiewniki Średzkie i Marcinowice docieramy do Jawora. Dotychczasowy odcinek trasy jest spokojny z niewielkimi podjazdami. W miasteczku tym proponuję zrobić małą przerwę na odpoczynek i uzupełnienie napoi, ale przede wszystkim należy zwiedzić Kościół Pokoju, pierwszy z dwóch na Dolnym Śląsku, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Następnie proponuję obrać kierunek na Świeżawę drogą 365. Za wsią Chełmiec rozpoczyna się sztywny, dwukilometrowy podjazd. Rozpoczynają się tu Góry Kaczawskie, po lewej stronie pojawiają się piękne, górskie widoki. Omijając Świerzawę trzeba uważać, droga 365 robi ciekawy myk. Należy najpierw skręcić w prawo na drogę 328, a następnie po dwustu metrach skręcić w lewo i kontynuować jazdę drogą 365. Dalej wspinamy się dość mocno, aby osiągnąć szczyt tj. przełęcz Kapela 582 m. npm,(jesteśmy w sercu Gór Kaczawskich) i serpentyną w dół, przez Dziwiszów zjeżdżamy do Jeleniej Góry. Ja jednak, chyba przez sentyment, wcześniej, na Chrośnickim Rozdrożu 538 m npm. skręciłem w prawo i w dół, przez Chrośnicę i Czernice postanowiłem wpaść nad zalew Pilchowicki. Uwaga, za wsią Czernica znajduje się krótki ale bardzo ostry podjazd i choć już zaprawiony w górach, to obciążony sakwami, ten podjazd zdobyłem pieszo. Kilometr dalej znajduje się miejsce, które niezbyt miło wspominam. Kilka lat temu, wjeżdżając do wsi Strzyżowiec, mając zbyt dużą prędkość, tuż za zakrętem, ujrzałem na następnym zakręcie mostek. Aby nie zakończyć wycieczki w korycie rzeki, musiałem ostro wcisnąć hamulce. Tylne koło roweru wyprzedziło mnie, a ja dość mocno usiadłem na asfalt, co skończyło się rozległym krwiakiem w miejscu, gdzie plecy kończą swą szlachetną nazwę. Po kilku następnych kilometrach dojeżdżamy nad zalew i tamę na rzece Bóbr. Stąd dalej jedziemy drogą szutrową wokół zalewu. Mijamy przystanek kolejowy Pilchowice Zapora i dalej pagórkami przez Siedlęcin docieram do Jeleniej Góry. Po objechaniu rynku, dzisiejszą etap kończę w schronisku turystycznym.

