Trasy rowerowe do 34 km od Jelcza-Laskowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Wycieczki rowerowe z Jelcza-Laskowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Jelcza-Laskowic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,28 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podjazdów: 61 m

Suma zjazdów: 58 m

Trasę rowerową mieszkańcom Jelcza-Laskowic poleca Azawartka

90% trasy nowymi ścieżkami rowerowymi wzdłóż Widawy, kanału Odra-Widawa i samej Odry

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 868 m

Suma zjazdów: 875 m