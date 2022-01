Styczeń 2022 w Jelczu-Laskowicach: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2021

Przegląd grudnia 2021 w Jelczu-Laskowicach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szukasz nowych ścieżek nordic walking niedaleko Jelcza-Laskowic? Wspólnie z Traseo mamy dla Ciebie garść podpowiedzi na najbliższy tydzień (od 1 stycznia). Jeśli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Jelcza-Laskowic na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy ścieżki w odległości do 34 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Nie tylko lampki choinkowe sprawiają, że wnętrza staje się magiczne i zyskuje wyjątkowy urok w okresie świąt. Nie umiemy wyobrazić sobie Bożego Narodzenia bez klimatycznych lampionów mrugających i mieniących się różnymi kolorami, świec, gwiazd LED i świetlnych dekoracji, które rozbłyskują w świątecznych wnętrzach. Wybór rodzajów, kolorów i pomysłów na bożonarodzeniowego oświetlenie jest ogromny, dlatego stworzyliśmy galerię, w której prezentujemy najpiękniejsze świąteczne oświetlenie na 2021 rok.