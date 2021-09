Siatkarski pojedynek Polska - Turcja coraz bliżej [TAURON Giganci Siatkówki 2021- CENY, PROGRAM TURNIEJU 24-26.09]

Przypomij sobie, jak Poltegor znikał z krajobrazu Wrocławia [ZDJĘCIA]

Miał 25 kondygnacji, ponad 120 metrów wysokości, błyszczał na złoto z daleka (w nocy wskazywał drogę do Wrocławia, jak latarnia na morzu, zielonym, świecącym punkcikiem). Od 1982 roku (kiedy ukończona została jego budowa) do 2007 roku (kiedy został wyburzony), był najwyższym budynkiem we Wrocławiu. Pamiętacie go? To wieżowiec Poltegor przy ul. Powstańców Śląskich. Zniknął z powierzchni ziemi, żeby zrobić miejsce dla drapacza chmur - Sky Tower. Zobaczcie zdjęcia naszych fotoreporterów - z czasów jego świetności i upadku...