Ścieżki spacerowe do 34 km od Jelcza-Laskowic. Urokliwe ścieżki na weekend 17 - 18 września

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Jelcza-Laskowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 34 km od Jelcza-Laskowic, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Bunkry

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,49 km

Czas trwania spaceru: 59 min.

Przewyższenia: 20 m

Suma podejść: 183 m

Suma zejść: 196 m

Darzbor poleca trasę spacerowiczom z Jelcza-Laskowic

Teren dawnej sowieckiej jednostki wojskowej. Obecnie Hammilton Centrum na Maślicach

🌳 Trasa spacerowa: Pętla Strachocińska

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,76 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 23 m

Suma podejść: 211 m

Suma zejść: 206 m