Ścieżki rowerowe do 43 km od Jelcza-Laskowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 października?

Ścieżki rowerowe w okolicy Jelcza-Laskowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 43 km od Jelcza-Laskowic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 9 października w Jelczu-Laskowicach ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 10 października w Jelczu-Laskowicach ma być 15°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 40,78 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 1 128 m

Suma zjazdów: 1 165 m

Trasę rowerową mieszkańcom Jelcza-Laskowic poleca Wielogorski

Wałami nad Odrą do zagrody Kargula i Pawlaka

Stopień trudności: 2

Dystans: 62,12 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 229 m

Suma podjazdów: 545 m

Suma zjazdów: 530 m