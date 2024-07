Przegląd prasy z tygodnia 28.07.2024. Co działo się w Jelczu-Laskowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Jelcz-Laskowice, 28.07.2024. 21.07 - 27.07.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W 1997 roku na terenie Zgorzelca doszło do zabójstwa, które przez lata pozostawało niewyjaśnione. Teraz, po 27 latach, Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) wraca do sprawy, odkrywając nowe tropy i zatrzymując podejrzanych. Ta dramatyczna historia jest kolejnym rozdziałem w tzw. wojnie spirytusowej, która w latach 90. wstrząsnęła południowo-zachodnią Polską. Śledztwo w tej sprawie to nie tylko próba rozwiązania zagadki morderstwa, ale również okazja do przyjrzenia się działaniom zorganizowanych grup przestępczych z tamtego okresu.

Zbliża się czas świętowania corocznych dożynek. Obchodzimy je w Polsce w wielu wydaniach, czasem bardzo lokalnych sołeckich i parafialnych. Najpopularniejsze są dożynki gminne i powiatowe, aż po wojewódzkie i ogólnopolskie. To czas dziękczynienia za zebrane plony i docenienia ciężkiej pracy rolników. Sprawdź, gdzie i kiedy będą świętować dożynki wojewódzkie 2024 mieszkańcy m.in. Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego czy Mazowieckiego i Łódzkiego.