Prasówka Jelcz-Laskowice 30.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jelczu-Laskowicach nie minęło Cię nic ważnego

Cały rok na to czekaliśmy - przed nami 8. odsłona Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej. Bądźmy razem w piątek, 1 października.

Domy do 70 m2 wkrótce będzie można stawiać bez pozwolenia na budowę. Nie cichną jednak kontrowersje wokół nowego rozwiązania. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, budowa domu będzie możliwa tylko w promieniu 200 m od istniejącej zabudowy. Z kolei zdaniem ekspertów właściciel takiego domu może mieć problem ze sprzedażą nieruchomości.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5V0287PL Tablet LENOVO

targus click-in case to eleganckie etui przeznaczo…

Click-in Apple iPad Pro 10.5 cali THZ67404GL Etui do tabletu TARGUS

Prasówka 30.09 Jelcz-Laskowice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jelczu-Laskowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Agroenergia to program wsparcia kierowany do rolników. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił termin naboru wniosków w programie, który będzie realizowany w 2 częściach. Pierwsza to dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła, druga - dofinansowania biogazowni rolniczych oraz małych elektrowni wodnych.