Prasówka Jelcz-Laskowice 16.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jelczu-Laskowicach nie minęło Cię nic ważnego

Dzień Singla to święto obchodzone 15 lutego. Jak jednak obchodzić tak dziwną okazję? Przykładowo, z grami typu single player. Oto trzy najnowsze propozycje, które mogą zainspirować was dziś wieczór do gry solo.

Mudéjar to styl w hiszpańskiej architekturze i sztuce, który rozwinął się z połączenia elementów islamskich z architekturą chrześcijańskiej Europy (styl romański, gotycki i renesansowy). Jego nazwa pochodzi od arabskiego słowa oznaczającego udomowienie. Owe udomowienie wiązało się z tolerancją kultury islamu na ziemiach, które zostały podbite przez chrześcijan. Cywilizacja arabska w okresie średniowiecza oferowała bowiem wyższy poziom zarówno obyczajowy jak i pod względem wykształcenia. Duża część ludności posiadała wyróżniające się wykształcenie ścisłe bądź humanistyczne a architektura islamu budziła podziw katolickich władców. Częściowo zostały także przyjęte arabskie kanony i techniki zdobienia. Co jeszcze zobaczyć w Sewilli?

Prasówka 16.02 Jelcz-Laskowice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jelczu-Laskowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka prowadzone w Stradomi cieszy się uznaniem wśród mieszkańców i turystów. Miejsce, nazywane zielonymi płucami powiatu oleśnickiego ściąga tłumy z całej Polski. Przyjeżdżają najczęściej po to by odpocząć i nacieszyć oko. A jest co podziwiać, bo w zasobach leśników znajduje się wiele ciekawych okazów roślin kolekcjonowanych. Co to oznacza? Jakie to rośliny?