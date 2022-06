Prasówka Jelcz-Laskowice 15.06.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jelczu-Laskowicach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.06, w Jelczu-Laskowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czesław Michniewicz po meczu z Belgią wskazał największego wygranego. To Jakub Kiwior. "Szukamy takiego piłkarza od lat"”?

Prasówka Jelcz-Laskowice 15.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czesław Michniewicz po meczu z Belgią wskazał największego wygranego. To Jakub Kiwior. "Szukamy takiego piłkarza od lat" Liga Narodów. - Zawsze liczy się wynik. Przegraliśmy 0:1, ale przegraliśmy i to najważniejsza informacja wieczoru - stwierdził po rewanżu z Belgią selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz, po czym wskazał wygranego zgrupowania.

📢 Znajdź siebie. Kibice na meczu Polska - Belgia: "Lewy, zostaw Niemca" [MEGAGALERIA] Ponad 56 tys. widzów obejrzało we wtorek rewanż Polski z Belgią (0:1) na PGE Narodowym w Warszawie. W loży VIP zasiedli brązowi medaliści z mistrzostw świata w Hiszpanii (1982), których PZPN uhonorował na murawie przed pierwszym gwizdkiem. Zobaczcie zdjęcia kibiców - w tym fanki proszącej Roberta Lewandowskiego o transfer do Barcelony.

📢 Liga Narodów. Belgia znów lepsza, choć końcówka należała do Polski. Szkoda okazji Świderskiego Liga Narodów. Belgia ponownie lepsza od reprezentacji Polski, choć nie tak wyraźnie jak u siebie. W rewanżu wygrała tylko 1:0. O wynik musiała drżeć do ostatniego gwizdka, bo biało-czerwoni zaatakowali w samej końcówce. Widowisko na PGE Narodowym w Warszawie obejrzało przeszło 56 tys. widzów.

Prasówka 15.06 Jelcz-Laskowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jelczu-Laskowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 AC Valhalla jako roguelike i podróż do Nifilheimu – Ubisoft szykuje sporo niespodzianek dla fanów serii Z okazji piętnastej rocznicy premiery pierwszej gry z serii Assassin’s Creed, Ubisoft zorganizował stream na żywo. Zapowiedziano podczas niego sporo nowej zawartości do AC Valhalla, ale nie tylko. Sprawdźcie sami.

📢 Dolnośląskie miasta i atrakcje turystyczne w konkursie TopAtrakcje.pl 2022 [LISTA i ZDJĘCIA] Jakie miasta, zamki i inne atrakcje turystyczne z Dolnego Śląska zostały nominowane do najnowszej edycji konkursu TopAtrakcje.pl? To one czekają na głosy swoich mieszkańców i sympatyków. 📢 Robot – kelner w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu. Zobacz, jak wygląda przyszłość gastronomii Roboty wcielające się w rolę szefa kuchni, kelnerów lub pracowników zmywaka to nic nowego. Pierwsza restauracja obsługiwana przez maszyny pojawiła się w Chinach w 2013 roku. Robot restaurant „zatrudnia” 20 urządzeń, które pracują w kuchni i na sali restauracyjnej. Od 2021 roku roboty-kelnerzy zaczęli pojawiać się w Polsce. Przyjrzeliśmy się, gdzie można je spotkać. 📢 To się dzieje z twoim organizmem, gdy jesz borówki. Poprawią zdrowie serca i mózgu. Korzyści z jedzenia borówek cię zaskoczą Borówki są spokrewnione z naszymi rodzimymi jagodami leśnymi, ale łatwiej jest je dostać, a owoce mają większe. Można je kupić przez cały rok, co sprawia, że często po nie sięgamy i dobrze, bo zawierają dużo witamin i składników odżywczych. Borówki korzystnie wpływają na pamięć, odporność i ciśnienie krwi. Przy tym są niskokaloryczne, działają przeciwzapalnie oraz zapobiegają rozwojowi chorób serca, nawet nowotworów. Sprawdź, co dzieje się z organizmem, gdy regularnie jesz borówki i czy warto sięgać po nie codziennie.

📢 Za granicę samochodem? O tych przepisach trzeba pamiętać podczas wyjazdu do Chorwacji, Albanii i Bułgarii: mandaty, limity prędkości Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi długo wyczekiwane letnie wojaże. W 2022 roku ceny paliw drastycznie wzrosły, jednak nie zraża to części Polaków, którzy mają zamiar wybrać się na wycieczki za granicę samochodem. Z myślą o nich przygotowaliśmy zestawienie przepisów drogowych obowiązujących w najpopularniejszych destynacjach wakacyjnych - o tych przepisach trzeba pamiętać podczas wyjazdu do Chorwacji, Albanii i Bułgarii.

📢 Makijaż „golden hour skin” – efekt glow i skóry muśniętej słońcem. Jak wygląda taki make-up i jak go wykonać. Zobacz najgorętszy trend lata „Golden hour skin” to nowy trend w makijażu, który świetnie się sprawdzi latem. Pokochają go kobiety, które uwielbiają delikatny make-up stawiający na mocno rozświetloną skórę. Cera wygląda jakby była muśnięta słońcem. Zobacz, jak zrobić taki make-up i jakich kosmetyków będziesz potrzebowała.

📢 Miniprzedsiebiorstwo Bloom Laureatem Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2022 Finał Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2022 organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości odbył się w dniach 2-3 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wzięło w nim udział 20 najlepszych uczniowskich firm, spośród kilkuset, które uczestniczyły w programie edukacyjnym Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. 📢 Najciekawsze labirynty w Polsce. Gdzie je znaleźć i dlaczego to świetny sposób na spędzenie czasu z rodziną? Cennik, godziny otwarcia Sezon letni to świetny czas na eksplorację naszego pięknego kraju i jego atrakcji. Wielu z nas, planując jednodniową wycieczkę lub dłuższy urlop, szuka ciekawych miejsc, które będą w stanie zapewnić frajdę dorosłym i dzieciom. Z pewnością należą do nich labirynty, które - choć mniej znane od parków rozrywki - dostarczają wielu wrażeń i pozytywnej energii. Gdzie znaleźć najciekawsze labirynty w Polsce? Dlaczego to świetny sposób na spędzenie czasu z rodziną i znajomymi? Odpowiedzi na te pytania (i dodatkowe informacje: cenniki, godziny otwarcia) znajdziecie w poniższym artykule.

📢 Disney+ zakończy hegemonię Netflixa w Polsce? Byliśmy na wydarzeniu, które nas w tym utwierdza Platforma Disney Plus jest już dostępna w Polsce. Byliśmy na inauguracji wejście serwisu na nasz rynek i wszystko wskazuje na to, że dominacja Netflix właśnie się skończyła. Sprawdź dlaczego.

📢 Śpisz samotnie czy z partnerem? Od tego zależy jakość twojego wypoczynku. Dzielenie łóżka wpływa na odczuwanie stresu i rozwój depresji Na zwiększenie jakości snu ma wpływ nie tylko wygodny materac czy świeża pościel, ale także towarzystwo, z którym dzielimy łóżko. Według naukowców z University of Arizona dorośli, którzy śpią z małżonkiem lub partnerem, wysypiają się lepiej niż osoby śpiące same czy z dziećmi. 📢 „Ciepłe Mieszkanie” – dopłaty do wymiany pieca już od sierpnia? Kto skorzysta z pieniędzy na termomodernizację? „Ciepłe Mieszkanie” to nowy rządowy program skierowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Pozwoli on uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła w mieszkaniach (nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) oraz inne prace termomodernizacyjne. Rząd ujawnił niedawno nowe szczegóły dotyczące dotacji. Co już wiadomo?

📢 Jak zrobić perfekcyjnego grilla? Anthony Bourdain grzmiał o jednej zasadzie. Co podpowiadają szefowie kuchni? Grillowanie potrafi być sztuką, jak pozostałe dziedziny gotowania. Aby cieszyć się pysznymi daniami z grilla, warto przestrzegać podstawowych zasad. Pozornie wydaje się, że trzeba tylko rozpalić grill, polać mięso tłuszczem i położyć na rozgrzanym ruszcie. Szef kuchni Anthony Bourdain znał się na grillowaniu jak mało kto. Wydał nawet książkę zatytułowaną „Kill Grill”, ze smakowitymi opisaniu przyrządzania hamburgera. Zobacz, jakie błędy można popełnić grillując i co radzą szefowie kuchni na dania z rusztu. 📢 WhatsApp z nową, dużą aktualizacją. Komunikacja ze znajomymi będzie jeszcze prostsza i przyjemniejsza Jedna z najczęściej pobieranych aplikacji na telefony komórkowe - komunikator WhatsApp - szykuje się do kolejnej aktualizacji. Użytkownicy mają otrzymać kolejne usprawnienie, które zniesie ograniczenia w tworzeniu grup ze znajomymi i rodziną. Zobacz, co nowego.

📢 Malerzów Blues Festival już za dwa tygodnie. Festiwal muzyki to też dobre jedzenie i atrakcje dla dzieci (ZDJĘCIA, PROGRAM) Wielkimi krokami nadchodzi kolejna edycja Malerzów Blues Festival. Muzyczna uczta odbędzie się 25 czerwca pod wiatą w samym centrum miejscowości. Atrakcji tradycyjnie nie zabraknie. Do niewielkiego sołectwa pod Dobroszyce zjadą artyści reprezentujący różne kraje oraz style muzyczne. Będzie też pyszne jedzenie, a także animacje dla dzieci. Szczegóły poniżej.

