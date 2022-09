Kąpieliska w Jelczu-Laskowicach i okolicy - otwarte (15.09). Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień

Jakie wody można nazwać kąpieliskiem?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Na kąpielisku miło spędzisz czas w gorące dni. Zabierz ze sobą koc, ręcznik, czapkę lub kapelusz oraz okulary przeciwsłoneczne. Nie zapomnij również o kremie z filtrem, by chronić skórę oraz o wodzie lub innych napojach. Warto mieć ze sobą również książkę lub telefon i słuchawki. Jeśli wolisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę.