Grudzień 2021 w Jelczu-Laskowicach: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

Przegląd listopada 2021 w Jelczu-Laskowicach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wybieracie się na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu? Zobaczcie, co tam kupicie do jedzenia. I ile to kosztuje! Szczegóły znajdziecie w podpisach na zdjęciach (i pod zdjęciami) w naszej galerii.

Nie dajcie się okraść. W galerii zdjęć prezentujemy panie, które są poszukiwane przez dolnośląską policję. Widzieliście je - zawiadomcie mundurowych: telefon: (0-71) 340 3400, email: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Policja poszukuje panie widoczne na zdjęciach na podstawie: Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej. Źródło informacji - strona poszukiwani.policja.pl. Stan poszukiwań - 16 listopada 2021 roku.