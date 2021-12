Czy w Jelczu-Laskowicach zapowiadany jest jutro śnieg? Zobacz zimową prognozę pogody na jutro (23.12) i najbliższe dni

Nadchodzące śnieżne dni w Jelczu-Laskowicach

Śnieg w piątek 24.12.2021

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu wynosi 90%. Według prognoz, spadnie ok. 4,7 cm śniegu. To nie jest najlepszy dzień na spacer, jeśli nie chcesz przemarznąć. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 90 %. Ma spaść ok. 2,9 cm śniegu.

Śnieg w sobotę 25.12.2021

Opady śniegu pojawią się na 30%. Według prognoz, spadnie ok. 0,2 cm śniegu. Wychodząc z domu warto pamiętać o ciepłej kurtce zimowej. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady śniegu wynosi 30 %. Ma spaść ok. 0,2 cm śniegu.

Śnieg w niedzielę 26.12.2021

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady śniegu wynosi 20%. Warto ubrać się cieplej na wszelki wypadek. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 20 %.